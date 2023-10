Cada vez que Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, postea en Instagram una foto luciendo su look, los fanáticos de él intentan elogiarla cuidando sus palabras, más por respeto hacia su ídolo que por ella. Lo que nos hace pensar, ¿qué le dirían si no estuviera en pareja con el astro futbolístico?

En más de una oportunidad, alguno de los fans de Messi pidió “respeto” por “la esposa del Capitán”. Al mismo tiempo que otros, si bien destacan la belleza de Antonela, entre risas, le remarcan que no puede compararse con la de Lionel, ídolo de multitudes tanto en Argentina como en el mundo.

“Muchachos, es la mujer del Capi, muestren respeto”.

“Si su marido me da una autorización firmada y sellada le daré like. Si no no puedo, siento que le fallo al hombre que me ha dado tantas alegrías”, “Soy Messisexual solamente”, “¿Te puedo invitar a salir? Pero porfa, ve con tu esposo, quiero conocerlo”, “Uff tu marido”, “Sin ánimos de ofender y espero sepa entenderme: el rosa le queda mejor a tu marido” y “Muchachos, es la mujer del Capi, muestren respeto”, fueron algunos de los tantos comentarios que llamaron la atención.

LA PUNTUALIDAD DE LIONEL MESSI

Pese a ser el capitán de la selección campeona del mundo, Lionel Messi se comporta como uno más en el Inter de Miami.

“En el club hay que cumplir horarios, y hay multas”, justificó su puntualidad.

“Y no pasa por la multa, sino por el hecho de quedar mal con los compañeros”, cerró Lionel Messi.