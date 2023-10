Emir Abdul, uno de los jurados de Got Talent Argentina, quedó envuelto en una polémica cuando dos de sus alumnas se presentaron en el programa. En las redes las acusaron de estar “acomodadas” y estallaron las críticas contra el jurado.

Vale aclarar que Emir se mostró sorprendido por la presencia de las estudiantes en el reality. Según él, no tenía idea de que iban a concursar. “¿Qué hacen acá? No me contaron nada. Yo estoy un poco enojado porque no me contaron que venían”, expresó cuando las vio en el escenario.

“Sé que los nervios le jugaron un poco en contra. No es porque sean mis alumnas, pero no he visto pequeñas de 15 años bailar con esa fuerza y esa energía. Para mí es increíble, la coreo fue increíble”.

Acto seguido, los dio el visto bueno para que continuaran en carrera, gesto que indignó a los usuarios. “Sé que los nervios le jugaron un poco en contra. No es porque sean mis alumnas, pero no he visto pequeñas de 15 años bailar con esa fuerza y esa energía. Para mí es increíble, la coreo fue increíble”, sentenció, generando polémica.

ABEL PINTOS SORPRENDIÓ A LA MÁQUINA CON SU TREMENDA PROPUESTA

Abel Pintos: -Máquina, ¿vos grabaste un disco?

Sandra Silveyra de Ávila: -Grabé temas. Disco no.

Abel: -Máquina, te voy a hacer una preguntar: ¿vos grabaste un disco?

Sandra: -No.

Abel: -Yo te voy a grabar un disco.

Máquina: -Muchas gracias. Lloro de felicidad, obviamente. No lo puedo creer. Muchas gracias.

Abel: -Te amo, Máquina.