Se anunció el lanzamiento de dos nuevos podcasts en español, protagonizados por miembros de la familia Montaner, conocida mundialmente como la primera familia de la música latina a través de su exitosa serie #1 de Disney+ Los Montaner.

La actriz, modelo e influencer Stefi Roitman (esposa de Ricky Montaner, su coestrella en Los Montaner) y su copresentadora, la creadora de contenido e influencer Eliane Gallero, lanzarán Pensándolo Bien, Pensábamos Mal.

Esta serie pide a la gente que cuestione el orden establecido a través de conversaciones que van desde la salud mental hasta la maternidad, pasando por las carreras profesionales, las conspiraciones y todo lo demás.

El programa contará con invitados de la famosa familia de Stefi, incluidos su marido y su cuñada, Evaluna, así como amigos famosos como Lele Pons, Camilo y Greeicy, entre otros.

Y en octubre, The Why Podcast: Charlas con Propósito presentado por Mau Montaner presentará al artista (Mau y Ricky), en conversación con miembros de su familia, amigos famosos y expertos en varios campos mientras buscan ayudarse unos a otros y a los oyentes a encontrar su verdadero propósito sin importar su origen, estatus o forma de vida.

The Why Podcast es una extensión de THE WHY PROJECT de Mau, que está diseñado para ayudar a las personas a encontrar la plenitud basada en su viaje hacia la búsqueda de su POR QUÉ.

Ambos programas se presentarán en español y estarán disponibles en la app SiriusXM, Apple y en todos los sitios donde se encuentren podcasts.