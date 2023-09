El 30 de noviembre de 2013, unos meses después de cumplir los 40 años, Paul Walker falleció en un tremendo accidente automovilístico, dejando una hija y un montón de amigos devastados, entre ellos Vin Diesel su coprotagonista en la serie de films de Rápidos y Furiosos (Fast and the Furious).

Este 12 de septiembre el actor hubiera cumplido 50 años, y Diesel aprovechó la ocasión para compartir en sus redes sociales una foto inédita del dúo y un desgarrador mensaje a su amigo fallecido asegurando que “lo extraña, lo ama y honrará su bella alma”.

“Una década... diez largos años... ¡y sin embargo parece que fue ayer cuando te cantábamos feliz cumpleaños por tus 40! El mundo no es el mismo, hermano... como especie, se podría decir que seguimos luchando. Pero pienso en ti, sonrío y sé que todo va a estar bien.

Leé más:

Los últimos detalles que se dieron a conocer sobre la muerte de Paul Walker

EL TIERNO SALUDO DE CUMPLEAÑOS DE VIN DIESEL A PAUL WALKER EL DÍA EN QUE HUBIERA LLEGADO A LOS 50

“Estaba revisando algunas fotos para celebrar este día sagrado. Los recuerdos pasan ante mí, cada uno mejor que el siguiente... pero ninguno supera esta foto. Es curioso porque mi angelito pasó por la cocina, miró por encima de mi hombro y me dijo: ‘Esa es una foto eterna, una que perdurará durante generaciones...’ Por supuesto no me di la vuelta, no hace falta que el niño viese mis ojos irritados”

Vin Diesel y Paul Walker (Foto: Instagram @vindiesel)

“Por mucho que me imaginara que este día lo pasaría contigo celebrando tu cumpleaños, cortando la torta y cantando ‘Que los cumplas feliz’ por estos 50 años, sé que probablemente no estarías aquí sino en Maui o Marruecos ayudando a la gente que lo necesita. Te extraño, te amo y seguiré honrando tu bella alma. Feliz cumpleaños…”

Paul Walker llegó a aparecer hasta la séptima película de Rápidos y furiosos, ayudado por efectos computarizados, pero su presencia en la historia de Dominc Toretto sigue presente a la distancia, aunque el actor aseguró que tiene una sorpresa reservada para su personaje cuando decidan ponerle punto final a la franquicia.

Leé más:

¿Cómo fue grabar Rápidos y Furiosos sin Paul Walker?