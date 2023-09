En medio de la fuerte polémica con el streamer Martín Pérez Disalvo, La Joaqui le hizo una jugada maestra a Coscu al anunciar con varias horas de anticipación en sus redes sociales que haría un vivo en Instagram para hacer un anuncio.

Muchos usuarios, incluso el propio Coscu, interpretaron que la popular cantante de música RKT utilizaría su red para responder el vehemente ataque que recibió del influencer, pero el motivo del live fue otro.

LA JUGADA MAESTRA DE LA JOAQUI A COSCU, TRAS SU PICANTE CRÍTICA

La Joaqui capitalizó la polémica a su favor: reunió a más de 35 mil espectadores en su vivo y anunció que en octubre lanza su nuevo material discográfico.

Astuta, la cantante esperó que los seguidores se vayan uniendo a la transmisión emitiendo picantes frases ambiguas. De hecho, Nicki Nicole, artista con la que Coscu también están en conflicto, se sumó al live de Instagram de La Joaqui para no perderse su descargo.

“Seis y cinco empiezo a dar mi humilde opinión, dijo sutilmente la víbora”, dijo La Joaqui, jugando con la ironía.

“Les quiero contar que el mes que viene lanzo mi nuevo disco, que se llama Mal aprendida, y les quiero mostrar el adelanto”.

Picante y con humor, la cantante continuó: “Ya nos reímos un rato, pero nada, los que me conocen saben que yo ni a palos me prendo en el embrollo. A mí el puterío no me gusta, las mentiras no me gustan, estoy muy triste... ¡Mentira, colgala!”.

Dejando de lado la humorada, La Joaqui sorprendió a todos con su mega anunció: “Qué bueno que vinieron todos porque les quiero contar que el mes que viene lanzo mi nuevo disco, que se llama Mal aprendida, y les quiero mostrar el adelanto”.

¿QUÉ DIJO COSCU SOBRE LA JOAQUI?

Supuestamente, La Joaqui habría increpado duro a Coscu mediante mensajes privados, luego de que el streamer reaccionara negativamente a su rol de jurado en Got Talent Argentina.

“Empezó a bardearme y me mandó audios muy picantes: ‘Por eso a vos nadie te banca en la escena; tenés todas las red flags (banderas rojas) que un hombre puede tener; sos un mala leche’ y a mí me re dolió porque yo nunca me metí con ella”, reprodujo Disalvo en el vivo que también se despachó durísimo contra Nicki Nicole.

Tiempo atrás, Coscu ya había tenido diferencias con Lali Espósito y María Becerra.