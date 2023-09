Desde hace tres años Maluma eligió a una joven llamada Susana Gómez como su novia. A pesar de que el cantante siempre mantuvo en privado su relación, en las últimas horas compartió en Instagram fotos y videos súper apasionados, a los besos, ¡y compararon a la mujer con La Tora de Gran Hermano 2022!

Fueron las redes sociales quienes destacaron el enorme parecido de la pareja del colombiano, que es arquitecta y no está relacionada al mundo del espectáculo más que por su famoso novio, con Lucila Villar.

En las imágenes aparece la rubia a puro chape con el colombiano, con una gorra que le tapaba la cara. “Ahora tengo un culo inédito, que se lleva todos los méritos”, puso el cantante, mientras muchos de sus seguidores reparaban en el parecido de la mujer con La Tora y hasta especulaban acerca de si la protagonista no era otra que la novia de Nacho Castañares. ¡Puede engañar!

Foto:_ Instagram

POLÉMICA POR EL CONSEJO DE BELLEZA QUE LA TORA LE DIO A JULIETA POGGIO AL AIRE: “SOLUCIONA TODO”

Lucila La Tora Villar (29) optó por hacerse un retoque estético en la cara y causó estupor en las redes sociales por instar a Julieta Poggio a que haga lo mismo.

“El viernes fui de mi doctora y le dije ‘volveme cinco años más joven, por favor’. Y me clavé ampollita en los labios, botox y profiling. A la mier…”, arrancó la exparticipante de Gran Hermano 2022.

Sorprendida y complaciente, Julieta reaccionó en vivo en Fuera de Joda: “¡No me di cuenta!”.

“Es todo como un coso natural. Y le dije: ‘Nariz, no. Solo boca’. Y le dije que tenía que estar sorpresa pero plana. Profiling también en la mandíbula y chau”.

Foto: Web

Ahí, la protagonista de Coqueluche se preguntó: “¿Llegará el día que me tenga que hacer todo eso? No quiero…”.

Y la Tora afirmó: “Vos tenés para arrancar baby botox”.

Poggio: -¡No! ¡No quiero! No quiero botox. No quiero crecer, no quiero envejecer más.

Tora: -Es prevención de arrugas. Es poquito, no es tanto. Yo uso baby botox. Todos vamos a crecer…

Poggio: -Prefiero tener canas a tener arrugas.

Tora: -Bueno, amiga, por eso hay que usar botox, cremitas.

Al final, Lucila La Tora Villar indicó Julieta Poggio tenía “patas de gallo en los ojos” y exclamó: “Ay, sí. Baby botox, al toque. Tranqui. Botox y se soluciona todo”.