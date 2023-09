En el sexto año de Sex, la obra creada por José María Muscari, estuvo Adabel Guerrero en Polémica en el bar hablando del éxito que siguen cosechando. Marcela Tinayre reconoció que aún no la había visto… ¡y tuvo un picantísimo exabrupto al revelar por qué aún no asistió al espectáculo!

“A mí no me gusta que me pongan la chot… acá”.

“José María me dice de ir todo el tiempo. Yo, como dijo Marcelo Tinelli el otro día, a mí no me gusta que me pongan la chot… acá”, lanzó, mientras se señalaba la cara y lanzaba una carcajada.

Todo se volvió risas y Gabriel Schultz la interrumpió sobre el derrape de la conductora y el horario del ciclo. “Acordate que no estamos a la noche, estamos al mediodía”, lanzó.

EL TREMENDO EXABRUPTO DE MARCELA TINAYRE SOBRE POR QUÉ NO FUE A VER LA OBRA SEX

Flavio Mendoza, con humor, siguió a la animadora en su broma.

“Para eso vamos tus amigos para ponernos adelante y que nos la pongan a nosotros”, arrojó, divertido.

Tentada, la hija de Mirtha Legrand, se corrigió. “Bueno, ‘la coneja’ o ‘la piruluchi’”, remató, con humor.