Nahuel Pennisi charló a corazón abierto con Julio Leiva para Caja Negra. Y se emocionó al contar que su hijo Mateo, que tiene 3 años, acepta naturalmente su ceguera. Sensibilizado, contó una anécdota que lo marcó para siempre.

“Me emocioné el domingo, este que pasó, con mi hijo, porque… Fue así: yo estaba en casa buscando unas cosas. Puntualmente, estaba buscando unas zapatillas. Y me acuerdo de que no las encontraba. Y ya Mateo, como te contaba al principio, entiende que papá no ve, de a poquito lo va incorporando, entonces le dije: ‘Matu, ¿me ayudás a buscar unas zapatillas que no encuentro?’”, comenzó relatando.

“Le digo ‘gracias papá, gracias Matu’. Y me dijo: ‘de nada, papá, yo estoy acá para mirar todo lo que vos necesites’. Y eso fue fuerte”.

“‘Sí', me dice, y sube. Me acuerdo de que las empezó a buscar y las encontró al minuto, ¿viste? (ríe). Y entonces yo me puse muy contento y me acuerdo de que me dijo… Le digo ‘gracias papá, gracias Matu’. Y me dijo: ‘de nada, papá, yo estoy acá para mirar todo lo que vos necesites’. Y eso fue fuerte”, admitió, sensibilizado.

LA DULCE REFLEXIÓN DE NAHUEL PENNISI SOBRE SU HIJO

El cantante remarcó que Mateo es todo para él.

“Eso fue realmente fuerte, porque es como mis ojos. Y esto que una vez me dijo mi viejo, que los hijos son un pedacito de uno. Entonces, es como que los ojos de mis hijos son los míos. Y, digamos, yo tengo amigos que también dan la vida por mí, pero con los hijos no se puede comparar”, cerró, muy emocionado.