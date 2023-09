Se supo que Aníbal Lotocki habría vendido su mansión, que queda en Florida, por 540 mil dólares. En Socios del Espectáculo, que se emite por eltrece, dieron la información en potencial, ya que muchos afirman que el médico no habría vendido su hogar, sino que se trataría de una puesta en escena para evitar los escraches en la puerta.

En este contexto, dieron a conocer el llamativo objeto que hallaron sobre la mesa de luz de Lotocki mientras mostraban su casa. “¿Qué es esa cara que está atrás? ¿Ven la máscara ahí?”, preguntó Nancy Duré, impactada. “Esa es una máscara de operación, una máscara de látex. Parece ese capítulo de Games of Thrones en que se roban los rostros. En la mesita de luz, aparte”, sumó Adrián Pallares.

“¿Se compró esa máscara para poder salir sin que lo reconozcan? Me da mucha impresión. ¿Puede dormir con eso ahí al lado?”, siguió Nancy, sorprendida. “Se la pondrá Majo (María José Favarón, la esposa de Lotocki) para tener relaciones. Es el morbo de pensar que está con otra”, cerró Mariana Brey, mega picante.

MORENA RIAL DEFENDIÓ CONTUNDENTE A ANÍBAL LOTOCKI: QUÉ DIJO

“No me voy a meter en ese debate porque me parece que todos se agarran para defenestrar a un doctor que amo y que creo yo que no es su culpa”, comenzó respondiendo a la consulta de un fan que le preguntaba si le da miedo hacerse “tantas cirugías” después de lo que pasó con Silvina.

“Cuántos otros doctores, si así se los puede llamar, han hecho desastres, pero como no son Aníbal no lo hacen público ni lo matan”, prosiguió.

“Y digo mis motivos: cada cuerpo adhiere o rechaza de diferente forma los residuos introducidos, pero cada persona antes de ser operada es consultada y forma un consentimiento sobre el tratamiento u operación que va a recibir”, cerró la hija del periodista de espectáculos, polémica.