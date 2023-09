Abel Pintos y Mora Calabrese, que hoy por hoy hacen eco en las redes sociales de su sólida relación, cuando se conocieron no pudieron comenzar a salir enseguida. En este contexto, se supo por qué el romance entre el músico y su pareja, al principio, era prohibido y parecía estar lejos de su alcance.

Cuando Abel conoció a Mora, ella estaba casada. “Dije ‘bueno, listo, ya está’. Varios años después de su divorcio retomamos hablar, aunque tuvimos un montón de idas y vueltas”, rememoró el músico en diálogo con Jey Mammon cuando aún conducía La Peña de Morfi.

Finalmente, Abel y Mora lograron estar juntos. “La forma más certera de explicarle y contarle a ella qué me pasó es que me modificó. Fue hasta el día en que dijimos: ‘Tenemos que arrancar esto, no podemos ser tan pavos los dos’. Y nos pusimos de acuerdo en que íbamos a comenzar un camino y que ya no nos íbamos a separar”, aseguró, muy enamorado.

¿QUÉ SIGNIFICA MORA CALABRESE EN LA VIDA DE ABEL PINTOS?

Antes de cerrar, Abel remarcó lo mucho que cambió su vida desde que conoció a Mora.

“Ella es de Resistencia y de casualidad fue a acompañar a una amiga que iba por una empresa que era el sponsor de ese festival. Cuando la conocí, algo dentro mío cambió, me modificó. Entonces eso, ligado al enamoramiento, me hizo darme cuenta de que todo me gustó de ella: todo lo que vi y todo lo que fui conociendo”, expresó Pintos, papá de Agustín con Calabrese.