Marcela Tauro abrió su corazón en diálogo con Guido Kaczka en su programa radial y le confesó que tras su separación de Martín Bisio está rehaciendo su vida amorosa. Si bien no reveló con quién está comenzando a salir, sí dio pistas sobre este incipiente acercamiento que sorprendió al conductor.

“¿Estás saliendo con alguien? Nos va a decir la primicia”, dijo Guido. “No, estoy soltera. Es una etapa para estar sola con el dinero”, respondió Marcela, pícara. “Okey... ¿Te estás hablando con alguien o no?”, siguió el conductor. “Con el dinero me hablo... Sí, hablar me hablo con medio país... Con alguien que vos conocés mucho”, confió Tauro.

“¿Te estás hablando con alguien que conozco mucho?”, siguió, sorprendido, Kaczka. “Es conductor, no actor. Y hay un político también”, admitió la periodista, deslizando que su relación con Martín, con quien estuvo en pareja durante años, ya es cosa del pasado.

CÓMO FUE EL MOMENTO DEL CRUCE DE ANDREA RINCÓN CON LOS PRODUCTORES DE INTRUSSOS

Guido Zaffora contó cómo fue el momento del cruce de Andrea Rincón con los productores de Intrusos detrás de cámara.

“Yo estaba sentado acá, veo la situación y le mandé un mensaje a Solpi preguntándole qué le pasaba a Rincón cuando estaban Brian Sarmiento y Bayona”, reveló.

Entonces, el periodista describió: “Porque la vi apoyada contra la mesa hablándole a Solpi cerca, de una manera horrible. Lo que yo vi en ese lugar fue violento”.