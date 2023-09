Una pícara pregunta de Fer Dente a Natalie Pérez sobre las relaciones amorosas terminó en una inesperada declaración de la actriz y cantante, vinculada a la crisis económica de la Argentina.

“Natalie Pérez, ¿usa alguna App de citas?”, le consultó el conductor de Noche al Dente.

Sin filtros, la artista le contestó: “No, no me animo. Me da cosa. Me da casi terror hasta tomarme autos por aplicación”.

Sorprendido con la respuesta de Natalie, Fer retrucó: “¿Por qué te quedaste sin auto?”.

“Lo tuve que vender. Vivimos en Argentina. Pero bueno, me quedé sin auto. No importa. Fin”, le contestó Natalie Pérez, sin dar más detalles.

NATALIE PÉREZ HABLÓ DE LA PRESIÓN ESTÉTICA QUE IMPONEN LOS MEDIOS Y LA SOCIEDAD

En el mano a mano con Dente, Natalie Pérez también habló con suma seriedad de las presiones estéticas que sufren las mujeres, tras la lamentable muerte de Silvina Luna.

“Un poco tuve que lidiar con la situación, pero tengo una buena personalidad. Un poco trato de que no me importen las cosas”, asumió la actriz y cantante.

“Hoy cuando me puse esta musculosa, dije ‘ay, se me van a ver los brazos o el rollito este que no me gusta de acá’. Pero la perfección no existe. Pienso que la belleza es la personalidad, la energía que uno tiene, los valores”, continuó.

“Uno puede ser re hegemónico, re hermoso, y ser un feo como persona, o tener maldad”, afirmó Natalie Pérez, con convicción.

“Siempre traté de obviar esas cosas. Pero también es obvio que lo pienso. ‘Ay, voy a mostrar la panza’. Yo nunca muestro la panza, me incomoda. O digo ‘voy a mostrar los rollitos, la papada’. Pero esto es lo que soy”, comunicó Natalie.

Sobre la presión que ejercen los medios y la profesión artística a la que se dedica, apuntó: “La tele no es la verdad. Las luces te hacen menos arrugas, las fotos siempre están retocadas y en Instagram usamos filtros”.

“Lo mejor es ser uno, auténtico, y quererse como uno es. Uno es más allá de su cuerpo”, concluyó la actriz y cantante, con contundencia.