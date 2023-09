Las declaraciones de las amigas de Silvina Luna provocaron la disolución del grupo que acompañaba a Ezequiel Luna, y en Socios del Espectáculos contaron los detalles.

“Hay un quiebre entre su grupo íntimo de amigos, que para ella siempre fue familia”, contó Paula Varela en alusión a Eugenia y Analía.

“Analía salió a hablar, contar cosas y dar detalles muy íntimos y personales, que Silvina expresamente no quería que se sepan. No quería que la vieran cómo estaba ni detalles tan íntimos que no hacen a la causa”, continuó.

De hecho, Analía saludó a su papá por su cumpleaños con una selfie que se había sacado Luna con el hombre, para mayor exasperación.

Además, la semana pasada Eugenia había hablado en A la Barbarossa tras la muerte de Silvina.

LA PELEA DE LOS AMIGOS DE SILVINA LUNA TRAS SU FALLECIMIENTO

“Los grupos están divididos. Está el grupo que está con Ezequiel, que está en contacto permanente con estos amigos que se mantienen cercanos, mientras que a los otros los hicieron de lado”, enfatizó Paula Varela sobre el entorno de Silvina Luna.

En este punto, la periodista recalcó la actitud de una confidente de SIlvina: “No es una amiga personal íntima de hacía tantos años”.

“Tenían un chat en común donde iban hablando, y esta parte quedó excluida del círculo íntimo que permanece con Ezequiel”, cerró con respecto a las amistades de Silvina Luna.