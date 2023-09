Luego de que Maite Peñoñori anunciara su sorpresiva renuncia de Intrusos (para sumarse nuevamente al equipo de LAM), la panelista rompió el silencio y se sinceró al dar los verdaderos motivos de su decisión.

“Yo la pasé re bien en Intrusos. Pampito y Guido Záffora son amigos míos, los quiero, la realidad es que no hubo un problema”, comenzó diciendo Maite en una nota que dio a Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“Tuvo que ver con la plata. Sé que hay un tabú en la televisión, que no se habla de dinero, pero la realidad es que no llegué a un arreglo”.

“También por eso me fui bien, en los mejores términos con todos”, agregó. Y cerró: “Tuve que pensar en mi situación económica y priorizarla. Y no me arrepiento de nada, en ninguno de mis movimientos. Me gustó lo que hice y me gusta ahora volver a LAM”.

ASÍ ANUNCIÓ MAITE PEÑOÑORI QUE DEJABA INTRUSOS

En el cierre de semana, se vivió un sorpresivo momento al aire en Intrusos, el programa que conduce Flor de la Ve por América, al conocerse que Maite Peñoñori tomó la decisión de dar un paso al costado en su rol como panelista.

Así lo anunció ella misma ante las cámaras. Luego, abrió su corazón en las redes: “Carrete feliz de Intrusos. Fue un año y medio hermoso y de mucho crecimiento”, comenzó diciendo Maite, en su cuenta personal de Instagram, junto a varias postales de su paso por el canal.

Además, le dedicó unas dulces palabras a su equipo: “Gracias @flordelave por las risas, las charlas y por darme tanto espacio. A mis compañeros de panel que son los mejores y a todo el equipo que hace @intrusos que son un diez. Me encantó formar parte, posta. Gracias @americatv”.

“No fue abrupto. Son ciclos y procesos personales. Por lo pronto, seguimos en contacto por acá, por La Nación y en Rivadavia. Y cuando tenga algo más, serán los primeros en saberlo posta”, cerró Peñoñori, a flor de piel.