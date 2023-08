Momi Giardina pasó por Nadie dice Nada y explicó que banca a las mujeres que son infieles pero no a los hombres. En este contexto, le hizo una picante advertencia a su próxima pareja, que sorprendió a al conductor del ciclo de streaming, Nico Occhiato.

“Banco a las mujeres que son infieles y a los hombres no. Vengan de a uno... Me gusta que la mujer sea infiel, no me banco que el hombre lo sea. Me gusta y celebro a la mujer que puede ser infiel, que hace lo que quiere con su deseo, pero no me fumo al hombre infiel”, arrancó Momi, sin filtro.

“Es lo mismo, Momi, ¿qué estás diciendo?”, la frenó Nico. “No es lo mismo, el hombre es un hijo de p... con eso. La mujer que es infiel, es una divina. Ella es libre. ¿Sabés qué pasa? Los hombres nos cagan tanto a nosotras que yo celebro a la mujer que caga a su pareja”, se justificó Momi.

MOMI GIARDINA LE HABLÓ A SU PRÓXIMO NOVIO

“Quiero avisarle a mi próximo novio que le voy a ser re contra infiel”, sumó la humorista, sin filtro.

Y cerró con una picante aclaración. “No quiero relación abierta, quiero que sufra y hacérselo a escondidas. El que avisa no traiciona, te voy a garcar y hacerte sufrir. Sabelo, acercate”, sentenció Giardina.