El furioso descargo viral de Andrea Rincón tras la no entrevista en Intrusos provocó la enérgica réplica de Florencia de la Ve, quien no se guardó nada.

“Hubo un malentendido con nuestra producción de un mano a mano, una entrevista. Yo siento que fue simplemente un malentendido”, arrancó con cordialidad.

Pero luego Flor le marcó la cancha a Andrea: “Esto no habilita a ella a tener palabras muy fuertes con la producción, mis compañeros de trabajo. Nosotros no maltratamos, tenemos los mejores modos, la gente que viene a este programa se va feliz”.

“Yo no había visto el descargo y me sorprendió mucho. Que hable de violación, que use términos tan delicados, no hay nada más lejano a lo que sucedió ayer en este programa. Lo digo porque confío en mis compañeros”.

