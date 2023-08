A pocos días de que Valeria Aquino se mostrara cerca de su ex, El Polaco, en el cumple de su hija, la modelo reveló mediante un posteo a corazón abierto en Instagram que sufre ansiedad y que la está pasando realmente muy mal.

“La ansiedad... Nadie sabe cuánto dura un proceso... Sufro ansiedad desde hace años y también voy a la terapeuta, no por eso estoy re loca... Hay que empatizar, si todos viéramos un poco de lo que ocurre dentro de cada corazoncito, de cada pensamiento, seríamos más empáticos con el resto y seríamos un mundo más lindo”, escribió Valeria, al pie de una foto muy dulce con su hija.

Acto seguido, se mostró agradecida por el apoyo que recibió en este último tiempo. “Gracias a los que me aceptan sensible y enojada, con los sueños del futuro y los fantasmas del pasado. Gracias a los que no me callan cuando hablo, a los que no me sueltan cuando caigo. Gracias a los que no me envidian cuando río ni me juzgan cuando lloro...”.

“Gracias a los que me entienden y acompañan. Gracias a mis amigos que afortunadamente tengo y saben escucharme. Gracias a los que no entienden cuando se habla de dolor y ansiedad. Gracias por cuidarme y abrazarme cuando más los necesito, porque esas cosas son las que hacen los amigos. Y también gracias a vos, Almita”, sentenció, muy dulce.

VALERIA AQUINO REMARCÓ QUE PESE AL APOYO LA ESTÁ PASANDO MAL

“Estoy pasando por un momento muy triste y de mucha ansiedad... Es muy difícil todo y espero que entiendan y sepan esperarme para seguir trabajando”, sentenció Vale a través de sus stories de Instagram, haciendo eco de su posteo revelando que sufre ansiedad. ¡Mucha fuerza!