Muy contento por su conducción en Noche al Dente, que se emite por la pantalla de América, el querido Fernando Dente anunció un radical cambio en el ciclo que enloqueció a sus seguidores de Instagram.

¿De qué manera renovarán el programa? Sumarán una tribuna para que sus más fieles fanáticos puedan vivenciar Noche al Dente junto a él en vivo. “¿Están para la tribudente?”, les preguntó, con picardía y emoción.

“Este es el momento en el que debería soltar el teléfono, pero no puedo salir del sillón; no paro de leer los mensajes... Les voy a dejar la data para la triubuna de Noche al Dente, la tribudente, ¿están para venir a ver el programa en vivo?”.

“No saben lo que es, hay un catering riquísimo y la pasamos espectacular... Es un planazo. Después nos vamos a la Bresh”, les dijo a sus fans, cómplice. Y sumó el link para que pudieran anotarse e ir. ¡Copado!

FERNANDO DENTE ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS SU SEPARACIÓN DE NICOLÁS DI PACE

En este sentido, Fernando dio a entender que los múltiples proyectos laborales que encararon ambos a lo largo de los últimos meses fue el detonante de la separación. “Fue un año muy intenso para los dos, hicimos muchas cosas juntos y por separado, y siempre todo funcionó muy bien”, comenzó a decir.

“Hay un momento que deja de funcionar, pero lo más lindo es poder mirar a los ojos decir que estuvo buenísimo y que el otro piense lo mismo”, agregó, antes de revelar quién dio el primer paso para la ruptura.

“Es raro que uno esté mal y el otro no. En nuestro caso es algo q he me guardo para la intimidad, pero lo único que te puedo decir es que una separación es muy dolorosa, sobre todo cuando hay amor”, confesó Dente.

Además, Fernando reveló que la separación no es reciente. “No deja de ser un momento muy doloroso, si bien hace casi un mes estamos separados, es todo un proceso”, explicó, en referencia a si es posible que rehaga su vida en el futuro cercano.