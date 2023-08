A Marcos Ginocchio lo vieron viajando en el mismo auto que a Rocío Galera, quien había sido vinculada con Lucca Bardelli, el ex de Juli Poggio. Le sacaron fotos y lo filmaron junto a ella, contenido que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Ante el rumor de romance que se había impuesto en las redes sociales, la modelo y psicopedagoga hizo un contundente descargo a través de sus stories de Instagram con el objetivo de explicar por qué la vieron junto al ganador de Gran Hermano 2022 durante el fin de semana.

“Hago este descargo, no pensaba hablar del tema, por eso es que no acepté ir a ningún programa de TV... El fin de semana fuimos a hacer dos presencias junto a Marcos, una en Roof TV y otra en Arroyito, fuimos en el mismo auto solo porque nos llevó la misma persona”.

ROCÍO GALERA ELOGIÓ A MARCOS GINOCCHIO PERO ACLARÓ QUE NO ESTÁN SALIENDO

“Marcos me parece una persona muy tranquila, educada y respetuosa, pero no pasó más que compartir dos presencias. Los fans nos sacaron fotos e hicieron videos, nos vincularon pero no es así... Me podría haber tocado viajar con cualquier otro famoso, no es motivo para vincularnos...”

“Para mí fue una salida más, no esperaba tanta repercusión ni que se inventaran tantas cosas... No estoy saliendo con nadie y nunca salí a hablar o confirmar algo que no pasó... No crean todo lo que ven en redes, ni saquen conclusiones si informarse”, sentenció, dando por terminado el tema. ¡Clarito!