A poco de las repercusiones que despertaron los resultados de las PASO, Esteban Trebucq estuvo como invitado en LAM y lo que comenzó como un análisis político terminó con un tremendo cruce al aire con Marcela Feudale.

Todo comenzó cuando la panelista del programa que conduce Ángel de Brito por América quiso saber dónde está la plataforma de Javier Milei, después de la sorpresa que generó la gran cantidad de votos que recibió el domingo pasado: “Él la tendría que contar”, atinó a decir la angelita.

Esteban Trebucq: “Perdoname, no quiero confrontar con vos. Disculpame, por Dios, te lo digo con recontra respeto, no estás informada”.

Fue entonces que el invitado tomó la palabra: “Perdoname, no quiero confrontar con vos. Disculpame, por Dios, te lo digo con recontra respeto, no estás informada”, lanzó. Y Feudale retrucó: “¿No estoy informada de un tipo que va a autorizar la venta de órganos? ¿No estoy informada de un tipo que va a volar el Ministerio de Trabajo?”.

Marcela Feudale: “No seas maleducado porque yo te estoy preguntando a vos, que te dedicas al periodismo político, nada más. Simplemente eso”.

“Estás hablando de otra cosa. Vos me dijiste por qué no cuenta la plataforma y está en todos lados. Milei la hizo pública y habló de eso en un vivo de Instagram durante una hora. Informate, vos deberías saberlo”, continuó Trebucq, filoso. Y Feudale cerró, sin filtro: “No tengo por qué saberlo, no me dedico al periodismo político. No seas maleducado porque yo te estoy preguntando a vos, que te dedicás al periodismo político, nada más. Simplemente eso”.

Marcela Feudale mostró la lista de compras que hicieron con su tarjeta robada

Luego de que Marcela Feudale fuera una de las panelistas de LAM (junto a Estefi Berardi y la invitada, Mónica Farro) en sufrir el robo de sus tarjetas de crédito, la locura dio detalles de la lista de compras que le hicieron después del hurto.

“Cartera de Juanito Jo, pasajes con destino nacional, compras de Carrefour, cargas de teléfonos Claro y personal. Costo aproximado: $134.800″, comenzó diciendo la angelita en un posteo que subió a Instagram Stories.

“Nadie preguntó por el monto de los gastos”, agregó, visiblemente enojada por la facilidad en la que pudieron realizar estos movimientos con una tarjeta de otra persona. Y cerró, firme: “Nadie se preocupó por la procedencia de las tarjetas. La vida virtual tiene sus costos”.