¿Y si se cruza con Pampita? La reacción de Isabel Macedo cuando le preguntaron si sería jurado del Súper Bailando

Luego de que Yanina Screpante recordara aquella mítica pelea entre Pampita Ardohain e Isabel Macedo en Año Nuevo del 2010, la actriz fue indagada por la posibilidad de ser jurado en el Súper Bailando... ¿y compartir silla con la modelo?

Isabel Macedo, ante la posibilidad de estar como jurado del Súper Bailando: "No sé, nunca se sabe, no quiero decir que no". G-plus

Sin titubear, la mujer de Juan Manuel Urtubey no le cerró las puertas a esa opción: "No sé, nunca se sabe, no quiero decir que no", lanzó, con una sonrisa pícara, ante las cámaras de Los Ángeles de la Mañana.

Días atrás, la expareja de Pocho Lavezzi había sorprendido al dar detalles de lo que vio en Tequila de Punta del Este cuando Pampita y Macedo mantuvieron una tremenda pelea con varios testigos: "Isabel estaba con un espantasuegras y le hacía 'pi, pi, pi, pi' a Pampita. Como que la estaba boludeando. Entre la puerta de entrada y el boliche en sí había una recepción en la que se pagaba. Cuando Isabel se va para ese lado salió Pampita de atrás y la cagó a… Bueno, le dio con todo. La agarró de los pelos, la surtió", había contado Screpante en Incorrectas.

¿Serán compañeritas?

