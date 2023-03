"¿Con qué cara hablaste mal de mí?": Martina de Gran Hermano apuntó contra Jey Mammon tras su denuncia por abuso

En medio del escándalo por la denuncia que Lucas Benvenuto hizo contra Jey Mammon por abuso sexual con acceso carnal, Martina Stewart Usher, exparticipante de Gran Hermano 2022, apuntó contra el conductor.

Martina se mostró aún muy enojada con Mammon por lo que dijo de ella cuando fue eliminada de GH 2022. "Jey Mammón salió a atacarme y a ofenderme con la bandera de mis dichos, la verdad que estoy sorprendida, una persona que sale a atacarte y ahora es corrida de un programa por estar con un menor de 14 años, cómo son las vueltas de la vida, ¿no?", expresó Martina en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Y siguió, muy picante: "Él salió a criticarme, no me invitó a su programa cuando invitaba a todos, defendiendo no sé qué ahora, una persona que te ataca por tus dichos y ahora es corrida por acciones, nada más que acotar”.

Antes de cerrar, remarcó que no entiende cómo a Jey "le dio la cara" para criticarla. "Una persona como esa que me critique termina hablando bien de mí, ¿con qué cara saliste a hablar de mí? ¿Con qué ejemplo?, a mí me chupan un huevo las críticas”, cerró, indignada.

MARTINA DE GH FUE MUY CRITICADA POR AFIRMAR QUE LOS BISEXUALES LE DAN "ASQUITO"

Una de las que dio más que hablar del reality en las redes sociale se llama Martina Stewart Usher y tuvo dichos de discriminativos por orientación sexual.

La participante tiene 25 años, es de Tigre y es profesora de educación física. En su presentación, donde contó que su perro era como su hijo y contó que jugaba al fútbol, despertó controversia al usar términos de odio para referirse a los bisexuales.

“A mí, personalmente, me gustan los chicos y las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad. Me da un poquito de asquito”, se despachó. “Rari. Para analizar”, completó, súper polémica.