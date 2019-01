¡El motivo de su enojo! El furioso tweet de Marley que sorprendió a todos en las redes sociales

Acostumbrado a la rutina de su jornada laboral, esta semana Marley (48) se encontró con una sorpresa al llegar a los estudios de Telefe. El martes bien temprano, el conductor se presentó en el canal para ultimar los detalles del regreso al prime time de Minuto para ganar (a partir del lunes 14, a las 21.30 horas), y se llevó una gran decepción que manifestó a través de Twitter.

Furioso, Marley se quejó: "Me despierto 8 AM para prepararme para trabajar. Dejo a mi hijo que llora porque me voy. Llego y están haciendo un simulacro de evacuación. Genios. Vine al p… Lpmqlp". Si bien a las pocas horas el tweet había sido eliminado de las redes sociales, varios usuarios ya se habían hecho eco de su mensaje y bromearon por su inédito enojo.

Ese mismo día Marley había posteado una tierna selfie con Mirko (1) en brazos: “Mañanas despeinadas”. Con mucho más humor, luego publicó una foto en plena preproducción del ciclo de entretenimientos: “Con @calubonfante en los preparativos de Minuto Para Ganar. ¡A minutos de despertarme! ¡Carla sigue durmiendo!”.