Yanina Latorre, durísima con Julia Mengolini por su cruce con Jimena Barón: "Es patético ver cómo..."

Inesperadamente, una llamativa reflexión de Julia Mengolini sobre las fotos sexies que Jimena Barón sube a las redes sociales generó polémica y debate, dado que la periodista anudó su opinión al feminismo y al empoderamiento femenino.

"Todo bien con tener un lomazo y postear 3 fotos de tu culo por día, cada una sobrelleva el patriarcado como puede. Ahora bien: no me vengan con que eso es empoderamiento. Yo lo veo más parecido a una suerte de esclavitud. Capaz me equivoco", escribió Megolini en su primer tweet, alusivo a la actriz y cantante, quien rápidamente respondió: "¡A vivir la vida propia y dejar al de al lado en paz si es que anda feliz sin molestar a nadie! Libertad es eso. ¡Sean, como quieran, como siempre lo hayan soñado, como les de felicidad, no necesitamos el visto bueno de NADIE y la vida pasa en un pedo! Disfrútense mucho. Eso".

Desde sus vacaciones, Yanina Latorre no tardó en meterse en el cruce tuitero y ponerse del lado de Barón: "¿(Julia), eso lo decidís vos? Cada una decide y se empodera como quiere. Es patético leer como bardeás a @baronjimena porque tiene un culo hermoso y lo cuida", escribió la panelista de Los Ángeles de la Mañana. Y agregó: "¿Y quién te dijo que no podés sentirte libre y linda? ¿Quién sos para decidir cómo nos tenemos que sentir las mujeres?".

Luego, Latorre analizó detenidamente los comentarios de Mengolini y agregó: "¡Te equivocás como siempre! ¿Quién sos para decidir si es esclavitud o no? Es sano cuidarse, pensalo... Lindo feminismo pregonás"





