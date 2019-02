Ulises Jaitt demandará a Carolina Papaleo por hablar de la salud de Natacha

Durante la madrugada del sábado 23 se confirmó la trágica muerte de Natacha Jaitt (41), en un complejo de La Ñata. Al día siguiente, Carolina Papaleo visitó a Mauro Viale, en A24, para opinar del fatídico final de la mediática y especuló sobre una posible enfermedad que tenía Natacha. Dicha confesión, enojó a Ulises Jaitt, quien aseguró que la demandará.

"Vos dijiste que ella tenía un virus", le comenzó diciendo Carolina a Mauro en medio del vivo, siendo rápidamente interrumpida por Viale: "Yo no dije nada. Yo me lo callé eso".

"Deduzco que tenía HIV. Entonces, si no lo decimos, parece que es un tema tabú hablar del HIV. Y como el organismo es sistémico, todo está relacionado con todo". G-plus

Sin embargo, ese freno al aire, no evitó que la actriz exponga la información que tenía en su poder: "Pero dijiste que tenía un virus. Yo no hablé de eso porque es parte de su intimidad, pero deduzco que tenía HIV. Entonces, si no lo decimos, parece que es un tema tabú hablar del HIV. Y como el organismo es sistémico, todo está relacionado con todo, es importante entender la vida de la persona y cómo llegó a ese final".

"Hay muchos estudios privados que están rondando y son falsos. A la que hable de ese tema, como hizo Papaleo, se le inicia una demanda", dijo Ulises. G-plus

Firme en su posición de mantener en reserva ciertos datos privados de Natacha, el conductor acotó: "Pero ella nunca lo dijo, yo no tenía derecho a decirlo. Yo no lo dije".

Al tanto de la exposición en TV de Papaleo, Ulises habló con Nosotros a la Mañana y determinó que la llevará a la Justicia: "Hay muchos estudios privados que están rondando y son falsos. No voy a entrar en ese terreno porque es privada la salud de mi hermana. A la que hable de ese tema, como fue el caso de (Carolina) Papaleo, ya se le iniciará una demanda".