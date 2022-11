Tini Stoessel le dedicó a Lali Espósito un tierno mensaje tras su encuentro en un show

Lali Espósito y Tini Stoessel no se perdieron el show de Nathy Peluso en Argentina, en el marco de Calambre Tour 2022. Lejos de los rumores que siempre buscan enemistarlas, las cantantes se mostraron divertidas y unidas en el show de su colega.

Muy contenta por haber vivido esta noche única con Tini, Lali compartió las fotos más lindas antes, durante y después del show de Nathy. En una de ellas, puede verse tirando un besito con la pareja de Rodrigo de Paul, muy divertidas.

Enternecida por el gesto de Lali, Tini le firmó un cariñoso comentario dejando en evidencia que se llevan bárbaro. "Qué bellezas que son", le dedicó junto al emoji de corazón.

NATHY PELUSO SE DEFENDIÓ DE LAS CRÍTICAS A SUS DICHOS EN LAS REDES SOCIALES

Los seguidores de Peluso no le perdonaron su preferencia por España y le echaron en cara que factura millones con el supuesto uso de imagen latina que hace en ese país, y los temas con los que homenajeó al lugar en el que vivió hasta los 9 años: Buenos Aires y Argentina, además de las menciones que hizo a Mercedes Sosa en sus shows.

“Leyendo cómo me critican mientras me como una pastafrola que me hizo mi vieja, lol el mundo es un cuadro (sic)”, se limitó ella a escribir en Twitter junto a una imagen de un supuesto manjar.

Pero hasta en eso fueron críticos sus seguidores, ya que un usuario de esa red social, ya que descubrió que la foto de la pastafrola no era original sino que había utilizado una de archivo. “Nathy Peluso sacando una imagen de Google para demostrar su argentinidad, ja, ja, ja”, escribió junto a las pruebas.