Tamara Báez cruzó con todo a una seguidora que la criticó por mostrar sus compras.

Tamara Báez, que comparte su día a día con sus seguidoras, les mostró que había comprado en el shopping y terminó cruzándose con una mujer que le mandó un fuerte mensaje.

Esta persona opinó que desde que Tamara es famosa habría cambiado su relación con el dinero. Se dio justo después de que la pareja de L-Gante aclarara por qué comparte fotos de las cosas que se compra.

"No muestro para presumir, muestro porque a la gente que me quiere y me sigue le entretiene lo que subo", había aclarado, de antemano.

Sin embargo, una mujer le respondió con una firme opinión que hizo reaccionar a Tamara.

"¿Antes de ser conocida dónde comprabas? ¿Por qué la gente cambia cuando tiene plata? ¿De qué les puede servir algo de marca?".

"Les aumenta el ego, es triste ver cómo dejan de ser lo que eran. La ropa de marca nunca hace a las personas. Si podés ser vos con lo que tenés... Sin aparentar", le dijo.

CONTUNDENTE RESPUESTA DE TAMARA BÁEZ A LA CRÍTICA DE SU SEGUIDORA

"Me iba en colectivo a este mismo shopping, al que fui hoy, dos horas de viaje por mi par de zapatillas preferidas, y salía feliz con eso. Los gustos son siempre los mismos, yo no cambié", sentenció, con firmeza.