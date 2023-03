Sarah Burlando cumplió 3 meses de vida en plena internación: la palabra de Barby Franco sobre su salud

Desde hace unos días, Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando, se encuentra internada en una clínica tras haber sufrido picos de fiebre y malestar. Sucede que la pequeña fue afectada por una bacteria, que le bajó las defensas y la atacó.

Afortunadamente, según lo que comparten sus papás en redes, la beba se está recuperando. Incluso recibió la visita de Graciela Báez Sosa, quien la cuidó y hasta acunó hasta que se durmió.

SARAH BURLANDO CUMPLE 3 MESES DE VIDA Y LUCHA CONTRA UNA BACTERIA

Ahora, su mamá compartió en su cuenta de Instagram el presente de la beba, quien cumple hoy 3 meses de vida en medio de su batalla contra la enfermedad.

"Hoy cumplo 3 meses y lo festejo acá !! X suerte me siento muy bien … Tuve 39,6 de fiebre y mis papás me llevaron al médico, me dijeron q tengo una bacteria y eso me hizo infección urinaria pero por suerte estamos matando al bichito!

Y yo me siento muy bien!" publicó la modelo, intentando llevar calma a todos sus seguidores, muy preocupados por la beba.

Fotos: Instagram

"Gracias a todos por sus mensajes tan lindos tanto para mi cómo a mis papás!!", cerró el posteo, que recopila las fotos de la pequeña junto a sus papás y visitas en estos últimos días en la clínica.