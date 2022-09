Santiago del Moro y Cathy Fulop tuvieron un ida y vuelta en Twitter tras la versión de conflicto: "Todo esto es cualquier cosa"

Sorpresivamente, Catherine Fulop se bajó de El Club del Moro, el programa radial que Santiago del Moro conduce en FM La 100.

En Socios del espectáculo pusieron el foco en la decisión de Fulop, que dijo en su momento que no cobraba por su labor.

Y contaron que la producción decidió contratar en su lugar a Eliana Guercio, una asidua oyente del ciclo que regresó hace poco a Argentina.

En la bienvenida a Eliana, Santiago le dedicó un ¿palito? a Cathy que encendió los rumores de conflicto.

Santiago: "Todo esto es cualquier cosa, Cathy se fue unos meses y el otro día pasó porque sigue siendo parte del programa y de la familia radial" G-plus

"El otro día Cathy vino después de mucho tiempo, escuchá... y se sentó como para que le hagamos preguntas, un ping pong. No nos importa dónde estuviste, Cathy”, dijo, re picante.

CONTUNDENTE IDA Y VUELTA DE SANTIAGO DEL MORO CON CATHY FULOP TRAS LA VERSIÓN DE PELEA

Al ver una nota sobre el conflicto en Twitter, Santiago expresó: "Todo esto es cualquier cosa, Cathy se fue unos meses y el otro día pasó porque sigue siendo parte del programa y de la familia radial. Volverá cuando quiera, la amamos siempre cachapa", desmintiendo la información de que con Cathy estaría todo mal.

Cathy: "Nunca me ofendería por nada que me digas, has sido la persona mas generosa, cuida y todo lo que nos decimos es parte del humor del programa" G-plus

Y ella le respondió: "Santi amor, nunca me ofendería por nada que me digas, has sido la persona mas generosa, cuida y todo lo que nos decimos es parte del humor del programa... Lástima por los que no entienden, te adoro".

¡No hay tal crisis!