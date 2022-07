Santi Maratea contó las colectas más insólitas que le pidieron: "Me lo piden todo el tiempo"

En medio de su arduo trabajo por construir su propia ONG que actúe como núcleo de las colectas que se pone al hombro, Santi Maratea reflexionó sobre las campañas solidarias que materializó hasta ahora.

Por primera vez, el influencer reveló las colectas más insólitas que le pidieron a través de sus redes sociales.

Haciendo memoria, Santi rememoró en diálogo con La Peña de Morfi que le pidieron desde dinero para un aumento de busto hasta para pagar tarjetas de crédito.

LAS COLECTAS MÁS INSÓLITAS QUE LE PIDIERON A SANTIAGO MARATEA

Santi Maratea contó en La Peña: "Operación de lolas me han pedido mucho, todo el tiempo. No es tan bizarro el pedido, pero me llega todos los días".

"Lo piden como en chiste: ‘Santi, pagame la tarjeta, la facultad...’".

"Me han pedido que pague la deuda externa y encima hice mal el cálculo", cerró el influencer, divertido.

¡Ah bueno!