El saludo de Moria Casán a Agustina Kämpfer, luego de que fuera desvinculada de Incorrectas

La contienda judicial y mediática entre Agustina Kämpfer y Eduardo Feinmann avanzó un capítulo más, luego de que la panelista de Incorrectas denunciara al periodista por hostigamiento.

"Quiero contarles que después de haber denunciado a Eduardo Feinmann por haberme insultado, gritado, amenazado en los pasillos de América, me fui de vacaciones y, al regresar, me echaron de Incorrectas. Un productor me confirmó que fue a pedido de la persona que denuncié. No me arrepiento de haber buscado ayuda y de haberme defendido. Le agradezco a Moria Casán, a las ‘vaginas’ (por sus compañeras), a los productores, al equipo técnico y a la productora Jotax por este tiempo de trabajo", dijo Agustina en una parte del mensaje que subió a Instagram, notificando su forzosa salida del programa que conduce Moria en América.

Al tanto de los hechos, la One no dudó en manifestarse al respecto en Twitter: "Kämpfer, fue un placer compartir. Beso grande. Nos volveremos a encontrar en esta jungla. Te reenvío tu saludo, congratulations por tu felicidad junto a Juan, tu novio y tu familia", escribió Casán, despidiendo a su panelista con afecto.