Romina Uhrig se sumó a los festejos del Martín Fierro 2023: no se la vio en la ceremonia pero sí en el after

A diferencia de Julieta Poggio y Daniela Celis, que mostraron la previa a asistir a la premiación de los Martín Fierro 2023, su amiga Romina Uhrig solo se mostró en la fiesta.

La exparticipante de Gran Hermano 2022 no compartió fotos en la ceremonia, ni tampoco la enfocaron las cámaras, lo que indica que no habría sido invitada, pero sí al after de los famosos.

Fue Juli, quien sí asistió a la premiación en el Hotel Hilton, quien luego de la ceremonia compartió a través de sus stories de Instagram una foto bailando con Dani y Romi en la fiesta post premiación. ¿Qué dirá Uhrig?

JULIETA POGGIO LE PRESTÓ SU HABITACIÓN DE HOTEL A MARCOS GINOCCHIO

Recién llegado de Estados Unidos, Marcos Ginocchio arribó al Hotel Hilton, en donde se realiza la ceremonia de los Martín Fierro, y le tomó prestada la habitación a Julieta Poggio y Daniela Celis.

"Marcos está en nuestra habitación cambiándose. Con Dani venimos de huéspedes y se la prestamos para que se cambie", contó Juli. Y agregó que La Tora Villar y Nacho Castañares tienen su propia habitación.