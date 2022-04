Romina Manguel reveló que fue cuestionada por llevarle 21 años a su novio.

Romina Manguel es feliz de la mano de su novio, un joven de 28 años del que la periodista de 49 está súper enamorada.

Sin embargo, la periodista contó que ha recibido críticas por tener una relación con una persona dos décadas menor que ella.

Por primera vez, la periodista habló de los cuestionamientos que recibe, hasta de las "mamis" del colegio, por la diferencia de edad con su novio.

"Tengo 49 y él, 28. Son 21 años de diferencia. Nos conocimos por un amigo en común, me encantó y me enganché mucho. Ni le pregunté la edad pero él me dijo que hacía dos años se había mudado de la casa de los viejos, entonces pensé que había entendido mal", comenzó contando la periodista en Detrás de escena.

EL CONSEJO DE ALEJANDRO FANTINO A ROMINA MANGUEL ANTE LAS CRÍTICAS POR SU NOVIAZGO

Romina reveló que costó que sus hijas aceptaran su relación por los comentarios de las mamás de sus compañeras.

"Con mis nenas costó y con la más grande, que tiene 14, costó un poco más porque algunas mamis del cole son bastante conchu..., entonces venían y decían: '¿Vos estás saliendo con un pende...?'", contó.

Y se despidió revelando el consejo que le dio Alejandro Fantino para que le hiciera oídos sordos a los comentarios mala onda y disfrutara de su relación.

"Soy muy amiga de Ale Fantino y él me ayudó mucho en este punto. Me decía que le lleva a Coni 25 años y nadie habló de eso, nunca. Con esto no estoy haciendo un manifiesto de nada pero Ale me decía que es choto porque a él nadie le cuestionó nada y a mí porque soy mujer, sí", cerró.