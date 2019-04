La reacción de Luifa Galesio a las imágenes de Ivana Icardi, cerquísima de Gianmarco Onestini en GH Italia

Una incipiente relación estaría surgiendo en la casa de Gran Fratello VIP, el reality en el que participa Ivana Icardi (23), precisamente con otro concursante llamado Gianmarco Onestini (22). Los videos en los que la joven se muestra muy cariñosa con el modelo pusieron en alerta a sus seguidores y todos los ojos se posaron en Luifa Galesio (26), novio de ella desde hace dos años.

Ya con las imágenes circulando, en las Ivana intermcabia con el musculoso modelo abrazos, juegos de manos y miradas cómplices, el futbolista usó su cuenta de Instagram para dedicarle todo su amor a la hermana de Mauro Icardi y hacer oidos sordos a los rumores de infidelidad.

"Sé la clase de mujer que sos y el respeto que me tenés como yo te lo tengo a vos. Ya estaremos juntos de nuevo. Te amo y estoy súper orgulloso de vos. Siempre con vos". G-plus

“Porque todo lo que estamos sufriendo al estar separados, que solo vos y yo sabemos cuánto es, por el AMOR que nos tenemos, por el futuro que queremos juntos, porque pensar en vos es una gran motivación, por imaginar el reencuentro, porque pueden decir mil cosas de vos que yo se que no son así y sé la clase de MUJER que sos y el respeto que me tenés como yo te lo tengo a vos, te dedico este gol que me hizo emocionar y sentir un alivio al poder dedicartelo”, escribió el ganador de Gran Hermano 2017 en su Instagram. “Ya estaremos juntos de nuevo. Te amo y estoy súper orgulloso de vos. Siempre con vos”, finalizó el cordobés, junto a fotos y videos en los que aparece cantándole canciones dedicadas a su novia.

