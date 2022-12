Por qué Jorge Rial tuvo que abandonar en vivo su programa radial.

Jorge Rial, conductor de Argenzuela, sorprendió a sus compañeros al abandonar su programa al aire.

Contundente, el conductor aclaró que no se sentía bien. "Estoy destruido, no puedo seguir así", dijo antes de retirarse con el objetivo de irse a descansar a su casa.

"Estoy destruido, no puedo seguir así". G-plus

En diálogo con Gato Sylvestre, en su típico pase, Jorge le contó que tiene la "voz tomada" y que los cambios climáticos están afectando su salud.

JORGE RIAL CONTÓ POR QUÉ SE SIENTE MAL

Antes de abandonar en vivo el ciclo, Jorge detalló su malestar.

"Tomé frío, no sé... No sé si fueron los aires acondicionados, los cambios de clima o qué. Hace dos días ya que estoy así. Soy un desastre. Hoy soy esto. Ayer fue un día intenso también".

"Le quiero decir a la gente que no doy más. En un ratito me voy porque estoy destruido físicamente". G-plus

"Me estoy quedando sin voz. Le quiero decir a la gente que no doy más. En un ratito me voy porque estoy destruido físicamente. Ahora me voy a meter en la cama, tengo unas líneas de fiebre, pero mañana ya voy a estar bien", sentenció Jorge, quien se retiró una hora antes de que terminara Argenzuela.