Qué dijo Karina ante la posibilidad de que le pidan besarse con el Polaco en la salsa de a tres

Una de las incorporaciones más sorpresivas al ritmo “salsa de a tres” que tendrá lugar en el Súper Bailando es la del Polaco. ¿El motivo? El ídolo tropical se sumará nada menos que al equipo de Karina La Princesita, su expareja y mamá de su hija Sol.

Karina charló con Hay que ver sobre cómo será compartir la pista de ShowMatch con su ex y fue contundente cuando el cronista le preguntó si habrá un beso con el Polaco en la coreografía: “No, y menos con el padre de mi hija, es como un circo”, respondió.

G-plus

Entonces, el notero le comentó que ella era una artista y Karina siguió firme en su postura: “No soy actriz. Está bueno ser una artista que elige las cosas. No lo elijo”, cerró La Princesita dejando en claro que no habrá beso con su ex en el exitoso ciclo de Marcelo Tinelli.

