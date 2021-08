El profundo mensaje de Natalia Oreiro al ver una foto suya a los 15 años: "Me diría que no queme etapas"

Tan nostálgica como reflexiva, Natalia Oreiro posteó en Instagram una tierna foto en blanco y negro que la muestra súper sonriente cuando era adolescente, a los 15 años. Junto a la postal, le habló a esa joven y le dio un significativo consejo.

"Los adolescentes no están perdidos. Esta soy yo, cuando tenía 15 años. Ya en ese entonces trabajaba mucho y descuidé mis estudios... Hoy, varios años después, me diría que no corra, que no queme etapas de mi adolescencia, que ya tendré tiempo para crecer", escribió, muy reflexiva.

Además, la mamá de Atahualpa remarcó que en ese entonces tendría que haber confiado más en los adultos que la aconsejaban. "Me diría que me apoye más en los adultos de mi familia, que me van a poder ayudar y darme la palabra justa", sumó.

Y la pareja de Ricardo Mollo se despidió preguntándoles a sus seguidores qué le dirían a ese adolescente que alguna vez fueron.