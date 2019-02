Ángel de Brito, amigo de Natacha Jaitt durante 20 años, salió en defensa de su hermano Ulises Jaitt, tras las fuertes declaraciones de Jorge Rial. “Si hay alguien que estuvo siempre con su hermana fue @ulisesjaitt. A mí no me lo contaron. Yo lo viví. Se amaban y se cuidaban”, escribió el periodista, quien se hizo eco de las frases del conductor de Intrusos.

“Ulises Jaitt baja del avión y la acusa directamente a Lissa Vera, no le saquemos responsabilidad. Él es el responsable de que Lissa esté así. El boconea, como hizo toda su vida. Boconea, boconea, boconea…”, comenzó Rial.

“Que vaya a la Justicia a buscar respuestas. ¿Quién es él para acusar? Ni siquiera estaba al lado de su hermana. Estaba de vacaciones. Por qué no piensa ‘¿y si hubiera estado yo?'. No le creo nada de lo que salga de su boca. Todo lo que sale de su boca es mentira. Todo. Está históricamente probado. Entonces, me da bronca que vaya con un servicio de inteligencia al lado y tire lo que tiró. Es raro”, agregó el periodista.