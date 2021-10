Paulo Kablan explicó por qué no pudo estar presente en el casamiento de su hijo: "Mientras se casaba, yo estaba al aire"

Diego, el segundo hijo de Paulo Kablan con Edith Garibotti, se casó por el Registro Civil. Lamentablemente, su papá no pudo asistir a la boda. Para evitar especulaciones, el periodista explicó el motivo por el cuál pegó el "faltazo".

"Tuve un inconveniente... No me daban los tiempos con el laburo y mientras se casaba mi hijo yo estaba al aire en Flor de equipo por Telefe. Por eso no estoy en las fotos, ¡no pude ir! Entre el programa y la lluvia, iba a llegar tarde y por eso no fui", contó en diálogo con la revista Pronto.

Acto seguido, el periodista y panelista contó cómo vivió a distancia este especial momento de la vida de su hijo.

"Yo estaba al aire y era raro porque mientras hablaba de policiales me iban mandando fotos del casamiento. Ya me conocen a mí, Diego sabe cómo es mi laburo y en mi casa ya me aceptan de esa manera", cerró.

El hijo de Paulo se casó con su pareja, Milagros, en Derqui. Ambos tienen una hijita, Paulina.