La particular manera en que Dalma Maradona va a decidir el nombre de su hija

Dalma Maradona transita con felicidad su embarazo de ocho meses mientras disfruta de su participación en la nueva ficción de Telefe, Campanas en la noche.

En diálogo con Moskita Muerta por La Once Diez, la actriz contó cómo vive el embarazo: “Estoy explotada. Yo venía muy espectacular, termino de grabar Campanas y la médica me dijo que bajara un poco el ritmo. Después llegué a los seis meses, siete meses y ya me sentí medio un pochoclo. También estoy contenta de ver la novela mientras no pueda trabajar”.

Además, reveló cómo se definirá el nombre de la hija que espera con su marido, Andrés Caldarelli: “El nombre es un tema, falta un mes para que nazca y todavía no lo sé. Benjamín se va a encargar de eso”, contando que su sobrino, hijo de Gianinna Maradona y Sergio “Kun” Agüero, será el encargado de elegirlo.