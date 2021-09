Pamela David habló de la polémica salida de Rial de América: "Cuando Jorge terminó con TV Nostra apareció la posibilidad de volver a la TV"

Pamela David había dicho que este año no volvería a la TV, pero cuando Jorge Rial renunció abruptamente a TV Nostra (América), la esposa de Daniel Vila, presidente del Grupo América, sintió ganas de ocupar el lugar que su colega había dejado vacante.

Feliz por su debut como conductora de La ruleta de tus sueños, horas antes visitó Intrusos (América) y habló de la salida de Rial del programa de actualidad que duró poco.

"Un viernes a la tarde ustedes me invitaron a Intrusos y yo dije eso, pero más tarde pasó que Jorge Rial terminó con TV Nostra y aparecieron las posibilidades... Y bueno... Todo cambia... No es no resistir un archivo, sino que cambié de opinión", contó admitiendo que su intención no era volver a la TV pero que no se pudo resistir.

Antes de cerrar, afirmó que ni bien Jorge comunicó que se bajaba del ciclo ella tomó la decisión de tomar su lugar y animarse a un nuevo desafío televisivo.

"A la media hora que Rial anunció el final de TV Nostra dije 'bueno, ojo que ahí hay un lugarcito'. Así que la propuesta después la fuimos buscando, miramos algunos formatos y estoy muy contenta", cerró, feliz.