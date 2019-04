Paloma Fort pedirá la exhumación del cuerpo de Ricardo para confirmar si es hija biológica de Carlos Fort

A fines de 2011, María Paloma Fort (50) apareció en escena y dejó en claro su mala relación con su madre, la astróloga Aschira (92), y ahora lo llevará al extremo ante la inminente denuncia penal que iniciará contra ella en la Argentina. Radicada en Inglaterra, Paloma anunció que en los próximos días promoverá acciones legales a través del abogado Alejandro Cipolla, bajo el convencimiento de que en realidad es hermana de Jorge, Eduardo y Ricardo Fort, fruto de una relación prohibida de Aschira con Carlos Fort, y no de Felipe, el fundador de FelFort y expareja de su madre, cuyo nombre verdadero es Encarnación Ruíz Ruíz.

EL DERECHO A LA IDENTIDAD NO TIENE PRECIO!! Y NO VOY A PERDONAR A LOS QUE ME LO ROBARON #DERECHOALAIDENTIDAD por favor rt, gracias 🙏