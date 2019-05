Morena Rial denunció penalmente a La Faraona: el motivo por el que lo lleva a la Justicia

El regreso de Morena Rial (20) a los medios, primero visitando Intrusos junto a Francesco Benicio Ambrosioni (2 meses) y luego presenciando ShowMatch en vivo la volvió a ubicar en el centro de la escena. Pero la joven también es noticia por otro motivo más serio: el miércoles por la mañana la hija mayor de Jorge Rial (57) anunció a través de Instagram Stories que le iniciará acciones penales a La Faraona, el humorista Martín Cirio (34).

"Denuncié penalmente a Martín Cirio, no voy a dejar pasar que una persona tan cínica y asquerosa ataque a mí hijo. Esto va para todos". G-plus

Morena publicó una foto del escrito que presentó patrocinada por el doctor Alejandro Cipolla, donde se refiere a un sketch que Cirio hizo el 27 de marzo en Instagram Stories: "Ayer finalmente junto a mí abogado denuncié penalmente a Martín Cirio, no voy a dejar pasar que una persona tan cínica y asquerosa ataque a mí hijo. Esto va para todos. Que se animen a hablar idioteces de él, ¡las van a pagar!".

Desafiante, el cómico redobló la apuesta en una nota con Exitoina: "Lo que dije fue desde el humor. Las personas que me siguen saben y entienden perfectamente mi humor. Y si More me quiere denunciar penalmente que lo haga, pero le recomiendo que se asesore mejor y sea más inteligente porque decirme "cínico y ser nefasto" es una injuria, y lo que dijo su abogado, que soy "una persona tan siniestra y enferma" también lo es. Nos vemos en Tribunales".