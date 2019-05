Al igual que a su recordado papá, Ricardo Fort, a su hija Martita le encanta compartir con los que la siguen su día a día. Tras festejar una increíble fiesta de 15, en la que hizo partícipe a la prensa desde el primer momento, la joven se animó a hacerse un piercing que está muy de moda y posteó una selfie de cómo le quedó en Instagram.

Martita se animó a hacerse el arito de la nariz que se llama septum y, feliz por el resultado, compartió una postal luciéndolo. "Solo publico esta foto para mostrar mi nuevo piercing, mañana publico mejores", expresó la joven junto a una imagen tomando mate.

Tras subir la foto, Martita comenzó a recibir un montón de consultas por parte de sus seguidores a través de los mensajes directos de la red social. Para responderles a todos a la vez, en sus Stories de Instagram contó si le dolió -o no- colocarse el arito.

"No me dolió mucho porque ni siquiera me lo hicieron en el cartílago, me lo hicieron en la piel que hay entre el cartílago y no me dolió casi nada. Sentí como si me estuvieran arrancando un pelo de la nariz. Dolor, pero mínimo, del 1 al 10 me dolió un 3,5", aclaró.

"Sentí como si me estuvieran arrancando un pelo de la nariz. Dolor pero mínimo, del 1 al 10 me dolió un 3,5". G-plus

El septum es una perforación que se realiza en el septum nasal, que es el cartílago que funciona como pared divisoria entre los orificios nasales. Lo que se perfora no es el cartílago mismo, sino la pequeña brecha que se encuentra entre el cartílago y el fondo de la nariz.

¡Le queda súper canchero!

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!

​

​​​