Martín Baclini habló de su relación con Cinthia Fernández y reveló si volvería con ella: "Estamos bien así"

Contento por haber podido limar asperezas con Cinthia Fernández tras su escandalosa separación, Martín Baclini remarcó que actualmente se llevan excelente pero que no tiene ganas de apostar a una posible reconciliación.

"Hoy, estoy bien como estoy y creo que ella también. Ninguno de los dos está pendiente para volver, estamos bien así. Nos llevamos muy bien, hay tres criaturas en el medio que nos unen un montón... Pero después, a nivel hombre y mujer nunca más hablamos de eso", reflexionó en diálogo con El show del espectáculo que conduce Ulises Jaitt por Radio Urbana.

Sin embargo, no le cierra la puerta a la chance de volver a estar en pareja con la panelista de LAM (eltrece) en un futuro.

Más sobre este tema Celeste Muriega habló de su último encuentro con Hernán Drago en medio del rumor de romance con Martín Baclini

"¿Quién sabe lo que depara la vida? Nadie. ¿Cuántas veces uno cambia de opinión? Uno va creciendo, va cambiando", sumó.

Y se refirió al vínculo las hijas de su ex y Matías Defederico: "Si lo veo desde afuera entiendo que puede haber mil debates pero lo veo desde adentro. Si a vos te llaman dos criaturas o yo que a veces las extraño, ¿por qué nos las voy a ver si me quieren ver? O me quieren mostrar un dibujo, ¿yo les voy a decir que no a tres criaturas? Si digo que no les rompo el corazón y si digo que sí quizás no es lo ideal. Yo doy amor, espero que ese gesto de amor que sentimos entre todos sea el camino".

Antes de cerrar, celebró su excelente relación con Cinthia pese a que no tiene intenciones de volver a estar en pareja con ella.

Más sobre este tema Martín Baclini volverá al colegio a los 37 años para terminar la secundaria: debe física, gimnasia y una materia que no recuerda

"Hoy estoy muy tranquilo, creo que tanto Cinthia como yo está enfocada en otras cosas y estamos bien así. La relación es excelente, me llevo bárbaro", sentenció, contento.