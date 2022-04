Martín Baclini habló como nunca del conflicto de Cinthia Fernández con Matías Defederico: "Cuando yo estaba era el nexo"

En medio del conflicto judicial de Cinthia Fernández con el papá de sus hijas, Matías Defederico, Martín Baclini remarcó que lo que sucede entre ambos era "inevitable".

El empresario reveló que cuando estaba de novio con Cinthia intentaba poner paños de agua fría entre ambos. Y desde que se separó de la panelista, la relación de ella con el papá de sus nenas habría empeorado.

"Se matan por redes sociales y públicamente, hoy sucede algo que era inevitable. Cuando yo estaba era el nexo. Soy una persona que no tengo otra forma de vivir que no sea con amor, de unir y que haya armonía", contó Martín en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

"Se matan por redes sociales y públicamente, hoy sucede algo que era inevitable. Cuando yo estaba era el nexo" G-plus

Y explicó: "No me gusta el conflicto, no me gusta el grito, el quilombo. Entonces, quizás entre ambas partes era más fácil su relación y al alejarme yo, y no tener contacto con ninguna parte, lo natural de la relación es eso por más que esté mal”.

MARTÍN BACLINI DEFENDIÓ A CINTHIA FERNÁNDEZ EN SU CONFLICTO CON MATÍAS DEFEDERICO

Antes de cerrar, el empresario remarcó que su ex "como madre es intachable".

"Yo no coincido, claramente, pero no puedo hacer más de lo que hago... Cada uno elige cómo hacer las cosas", dijo.

"A Cinthia la puedo juzgar como madre y como madre es intachable, entonces me quedo con eso" G-plus

"A Cinthia la puedo juzgar como madre y como madre es intachable, entonces me quedo con eso. Las nenas van a tener su veredicto en algunos años porque así es la vida", cerró Martín, en referencia a Charis, Bella y Francesca.

Actualmente, Cinthia y Matías están en conflicto por la cuota alimentaria de sus hijas y por la casa en la que hoy por hoy la panelista vive con las nenas.