Marcelo Polino y Lourdes Sánchez, reconciliados tras el fuerte ida y vuelta: "Nuestro amor trasciende la TV"

El lunes pasado, a Lourdes Sánchez y a Federico Bal les había llegado el momento de lucirse en el Bailando con el ritmo homenaje.

Pero al no estar en condiciones de hacer lo suyo en la pista, debido a la delicada operación a la que se sometió recientemente, la pareja del Chato Prada decidió participar en el tributo a Elvis Presley con un emotivo recitado.

La dupla resultó salvada con opiniones divididas del jurado. Sin embargo, hubo uno de sus miembros que no quiso omitir que la participación de Lourdes no le había gustado para nada. "Fue unánime que a los cuatro nos pareció horrible el recitado", expresó Marcelo Polino, lapidario.

Si bien en su momento no dijo mucho, más tarde la bailarina volvió sobre el tema en LAM y le contestó a Polino. "¿Qué te pasa, Poli? Si te queremos, si sos re bueno", dijo Lourdes. Y siguió: "Me parece que quiere llamar la atención, tener un planito más. Va con humor, Marcelo, sabés que te quiero... No tiene corazón".

Para demostrar que lo sucedido no tuvo consecuencias en ninguna de las dos partes, Lourdes y Polino se sacaron una foto a los abrazos que Ángel de Brito publicó en Twitter. Y Marce la replicó junto a un tierno mensaje: "Nuestro amor trasciende la TV".

❤️Nuestro amor trasciende la TV https://t.co/nFDpZsDybW — Marcelo Polino (@MarceloPolino) 12 de noviembre de 2019

¡Asunto terminado!