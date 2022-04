La mamá de Chano Charpentier cuestionó la campaña contra las drogas en Morón: "El intendente debería renunciar"

Hace algunas semanas, Marina Charpentier, la mamá de Chano Charpentier, emitió un desgarrador mensaje tras el alarmante video de su hijo en un recital.

La mujer, que acompaña de cerca al cantante en su recuperación de sus adicciones, se mostró indignada por la campaña contra las drogas en Morón.

Marina apuntó contra los folletos que repartieron en un festival solidario dándole recomendaciones a quienes se drogarían en el evento.

Además, pidió la renuncia del intendente, Lucas Ghi, por la campaña que tenía como objetivo un "consumo responsable de las drogas".

QUÉ DECÍAN LOS FOLLETOS QUE REPARTIERON EN EL FESTIVAL LA MINGA

"Acordate de estos consejos: el porro conseguilo de fuentes confiables. Con la cocaína y las pastillas andá de a poco y despacio. Tomá poquito para que ver cómo reacciona tu cuerpo”, decía uno de los folletos a modo de consejos para un consumo responsable.

QUÉ DIJO MARINA CHARPENTIER SOBRE LA CAMPAÑA POR EL CONSUMO RESPONSABLE DE LAS DROGAS

"Como madre de una familia con problemas de adicción en donde hemos sufrido, porque las familias de adictos padecen un sufrimiento que no se lo deseo a nadie.... y nunca se sabe qué persona va a convertirse en adicto después de consumir porro o cocaína", dijo en diálogo con Modo Fontevecchia.

Y se mostró en contra de la legalización de las drogas. "Creo que es una cosa premeditada, que realmente quieren ir por la legalización de las drogas y que no se entiende en un contexto donde los jóvenes están sin educación, sin trabajo, queriendo irse del país y no tienen esperanza, no tienen futuro...".

"Encima les abrís la puerta y les decís que se droguen, y que si se drogan, se droguen bien", dijo Marina, contundente, reivindicando su postura en contra de la legalización de estas sustancias.

Y se despidió pidiendo la renuncia del Intendente. "Yo creo que es una barbaridad, que es inaceptable; creo que el intendente debería renunciar", sentenció.