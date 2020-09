El lamento sin filtro de Nai Awada por no entrar a MasterChef Celebrity: "Quizá no sirva para trabajar de ésto"

La versión argentina de MasterChef Celebrity ya tiene a sus 16 competidores confirmados. Las celebridades que competirán por convertirse en los mejores cocinero aficionados son Roberto Moldavsky, Fede Bal, El Polaco, Iliana Calabró, Claudia Villafañe, el Turco García, Analía Franchín, Boy Olmi, El Mono de Kapanga, Nacho Sureda, Sofia Pachano, Belu Lucius, Leticia Siciliani, Rocío Marengo, Patricia Sosa y Vicky Xipolitakis.

Y como en cada convocatoria a realities, no faltó un famoso decepcionado por no haber integrado el selecto grupo de participantes de la nueva apuesta de Telefe tras Bake Off Argentina. Sin filtros, Nai Awada se expresó a través de Twitter: "Estoy muy triste que no me convocaron de #MasterChefCelebrity realmente amo cocinar y era mi sueño estar. Posta no lo entiendo. Me pone súper triste, era el ultimo sueño que tenía de hacer algo en este año de mierda. Todos sabían mis ganas y la campaña que hice. Muy triste".

Con absoluta franqueza, continuó: "Tenía tantas ganas de estar no saben lo triste que estoy... quizá posta no sirva para trabajar de ésto". Al final, arrobó a Santiago del Moro, el conductor del certamen, y a Darío Turovelzky, Director de Programación del canal de las pelotas: "Estoy muy triste. Hinché mucho para estar y amo cocinar. Me da tanta tristeza que no me hayan dado la oportunidad", les reclamó.

Pero eso no fue todo. Después de las repercusiones por su desahogo, sumado a las frecuentes polémicas que protagoniza en las redes sociales, Nai Awada confirmó a Ciudad que decidió cerrar su cuenta de Twitter.