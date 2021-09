Jujuy Jiménez fue acosada por un desconocido y fue a hacer la denuncia a la comisaría: "Esta situación me asusta"

Muy asustada, Sofía "Jujuy" Jiménez se acercó a la comisaría para denunciar por segunda vez a una persona que la acosa desde hace tiempo. Todavía impactada por lo sucedido, contó a través de Instagram todos los detalles de esta grave situación.

"Esto lo voy a dejar asentado porque la situación me asusta, me paranoiquea, me da miedo... Es la segunda vez que este tipo me acosa, se me aparece donde estoy, va y me busca. Lo hizo la primera vez en un restaurante, denuncié y nunca nadie se enteró porque dije 'lo voy a dejar correr'", expresó la participante de La Academia (eltrece).

Y remarcó que tuvo que denunciar a esta persona que la acosa por segunda vez porque con la primera no fue suficiente.

"Es la segunda vez y no quiero que vuelva a pasar. Entonces, estoy emitiendo una segunda denuncia para habilitar una causa penal. Estoy asustada, cagad... en las patas", sumó, preocupada.

Acto seguido, se despidió mostrando un fuerte mensaje del acosador que le seguía escribiendo mientras ella lo denunciaba.

"Mientras yo sigo en la comisaría emitiendo la segunda denuncia, él sigue escribiendo y hablando solo", sentenció.